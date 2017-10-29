Сотни тысяч людей вышли на улицы Барселоны, протестуя против независимости Каталонии

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Около 300 тысяч человек вышли на марш за сохранение единства Испании на улицы Барселоны.

Как передает Report, многие из собравшихся требовали ареста отстраненного от должности главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.

Накануне правительство Испании приняло решение распустить парламент Каталонии и отстранить от должности Пучдемона. В регионе вводится прямое управление Мадрида. Парламентские выборы пройдут в Каталонии 21 декабря.

При этом, испанское руководство заявило, что не будет протестовать против участия в региональных выборах в Каталонии Пучдемона.