 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сотни тысяч человек в США участвуют в акциях за ужесточение контроля над продажей оружия - ВИДЕО

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Сотни тысяч американцев в разных городах США, в частности в столице, принимают участие в акциях за ужесточение контроля над продажей оружия.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Отмечается, что протестующие решили принять участие в мероприятиях после призывов школьников, переживших трагедию в американском штате Флорида.

    По данным агентства, протесты проходят в Нью-Йорке, Хьюстоне, Паркленде, Миннеаполисе и других городах.

    14 февраля в школе Паркленда (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi