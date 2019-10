Сотни тысяч домов в Калифорнии могут быть обесточены из-за пожаров

Около 850 тысяч потребителей будут отключены от электричества в Калифорнии из-за природных пожаров в субботу, 26 октября.

Как передает Report, об этом сообщает компания Pacific Gas and Electric.

“Около 850 тысяч потребителей уведомлены о том, что их может затронуть отключение электричества”, - говорится в сообщении компании в “Twitter”.

Отмечается, что отключение проводится в профилактических целях.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в двух округах из-за пожаров.

#PSPS: Forecasts Indicate Potential for Historic Wind Event This Weekend; Approximately 850,000 Customers Notified that They May Be Impacted Beginning Saturday Evening. PG&E May Need to Proactively Turn Off Power for Safety in Portions of 36 Counties.https://t.co/qS3fz36cTr pic.twitter.com/uaB882p6oX