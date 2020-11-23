Сотни тел умерших во время пандемии в Нью-Йорке хранятся в холодильниках с весны

Около 650 тел жителей, погибших во время весенней вспышки пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке, хранятся в передвижных моргах на набережной Бруклина.

Около 650 тел жителей, погибших во время весенней вспышки пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке, хранятся в передвижных моргах на набережной Бруклина.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Нью-Йорк стал эпицентром эпидемии во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну. Отмечается, что смертность от COVID-19 в сутки достигала 700 человек. Чтобы помочь больничным моргам, городские власти развернули передвижные морги-рефрижераторы.

Временные морги, представляющие собой грузовики, были созданы в апреле на пирсе 39-й улицы в Сансет-парке в Бруклине. При этом многие тела умерших до сих пор остаются там, так как их родственников пока не удалось отыскать или у них нет средств, чтобы оплатить похороны.

В офисе главного судмедэксперта рассказали, что им всё еще не удается разыскать родственников около 230 умерших - в подобных случаях нередко погибший проживал отдельно от семьи, а данные о родных устарели либо неверны.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 11,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 254,3 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.