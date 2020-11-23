О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сотни тел умерших во время пандемии в Нью-Йорке хранятся в холодильниках с весны

Сотни тел умерших во время пандемии в Нью-Йорке хранятся в холодильниках с весны Около 650 тел жителей, погибших во время весенней вспышки пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке, хранятся в передвижных моргах на набережной Бруклина.
Другие страны
23 ноября 2020 г. 05:38
Сотни тел умерших во время пандемии в Нью-Йорке хранятся в холодильниках с весны

Около 650 тел жителей, погибших во время весенней вспышки пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке, хранятся в передвижных моргах на набережной Бруклина.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Нью-Йорк стал эпицентром эпидемии во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну. Отмечается, что смертность от COVID-19 в сутки достигала 700 человек. Чтобы помочь больничным моргам, городские власти развернули передвижные морги-рефрижераторы.

Временные морги, представляющие собой грузовики, были созданы в апреле на пирсе 39-й улицы в Сансет-парке в Бруклине. При этом многие тела умерших до сих пор остаются там, так как их родственников пока не удалось отыскать или у них нет средств, чтобы оплатить похороны.

В офисе главного судмедэксперта рассказали, что им всё еще не удается разыскать родственников около 230 умерших - в подобных случаях нередко погибший проживал отдельно от семьи, а данные о родных устарели либо неверны.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 11,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 254,3 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
16 ноября 2020 г. 14:11
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
17 ноября 2020 г. 13:32
Азербайджан определит место размещения Совместного центра мониторинга в Карабахе
Азербайджан определит место размещения Совместного центра мониторинга в Карабахе
16 ноября 2020 г. 13:52
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
17 ноября 2020 г. 18:12
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
16 ноября 2020 г. 12:47
Из Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
ФотоИз Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
17 ноября 2020 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi