Сотни школ на один день закрылись в двух штатах США

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Сотни школ были вынуждены прекратить свою работу на один день в американских штатах Оклахома и Кентукки из-за митинга учителей.
Как передает Report, об этом сообщает CBS.
Отмечается, что преподаватели отправились в столицы двух штатов, чтобы принять участие в демонстрациях. Они требуют повысить им заработную плату, а также увеличить финансирование школ.
По оценкам телекомпании, лишь в Оклахоме 36 тыс. учителей приехали на масштабную акцию протеста.
News DepartmentАвтор новости
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