Сотни школ на один день закрылись в двух штатах США

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Сотни школ были вынуждены прекратить свою работу на один день в американских штатах Оклахома и Кентукки из-за митинга учителей.

Как передает Report, об этом сообщает CBS.

Отмечается, что преподаватели отправились в столицы двух штатов, чтобы принять участие в демонстрациях. Они требуют повысить им заработную плату, а также увеличить финансирование школ.

По оценкам телекомпании, лишь в Оклахоме 36 тыс. учителей приехали на масштабную акцию протеста.