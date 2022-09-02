Сотни рейсов авиакомпании Lufthansa отменили в связи с забастовкой пилотов

Сотни рейсов авиакомпании Lufthansa были отменены сегодня в связи с забастовкой пилотов, которые требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Сотни рейсов авиакомпании Lufthansa были отменены сегодня в связи с забастовкой пилотов, которые требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Всего из-за забастовки пришлось отменить около 800 рейсов во Франкфурте и Мюнхене.

По словам представителей Lufthansa, в связи с забастовкой будут нарушены планы более 100 тыс. пассажиров.

В авиакомпании заявили, что предложили старшим пилотам единовременную надбавку в размере 900 евро, что является повышением на 5%, и повышение на 18% для начинающих пилотов.