Сотни посетителей концерта в Индонезии могли пропасть без вести из-за цунами

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Число пропавших без вести в результате цунами в Индонезии может достигать нескольких сот человек. Неизвестна судьба зрителей концерта на пляже, на которых обрушилась разрушительная волна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье издание The Jakarta Post со ссылкой на очевидцев трагедии.

"Сотни человек присутствовали на концерте в районе Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, после чего они были поглощены сильными волнами", - цитирует издание свидетелей. По поступающей информации, на мероприятии, которое проходило в субботу вечером, присутствовали сотрудники одной из местных компаний, а также представители министерства молодежи и спорта. На концерте выступала популярная местная группа Seventeen.

Цунами произошло в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Первоначально индонезийское Агентство метеорологии, климата и геофизики предупредило об угрозе возникновения высоких волн в Зондском проливе, не объявляя при этом угрозу цунами. По данным агентства, волны не должны были превышать одного метра. При этом, по информации Агентства по предотвращению стихийных бедствий, высота волн в действительности достигала трех метров.

По последним данным, от удара стихии погибли 168 человек.