Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заболели COVID-19

Сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были направлены в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом или проходят карантин в отелях американской столицы.

Сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были направлены в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом или проходят карантин в отелях американской столицы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Politico .

Отмечается, что профильный комитет сената ведет расследование и выясняет, соблюдались ли меры безопасности из-за COVID-19 среди нацгвардейцев. Сенатор-республиканец заявил, что расположение тысяч военных в гараже после окончания мероприятий в связи с инаугурацией президента Джо Байдена создало среди них особый риск заражения коронавирусом.

Издание пишет, что в большинстве случаев заболевание у нацгвардейцев протекает бессимптомно. Перед тем как бойцы Национальной гвардии покинут Вашингтон после завершения там службы, им необходимо будет сдать тест на COVID-19. Предположительно, тестирование может пройти и среди тех, кто пока остается в Вашингтоне.

Некоторые из находящихся на службе в столице США сообщили, что перед прибытием не сдавали тесты, у кого-то просто измерили температуру или спросили о контактах с заболевшими.