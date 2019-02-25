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Сотни людей вышли на акции протеста в Алжире - ВИДЕО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сотни демонстрантов, выступающих против выдвижения на новый срок действующего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, собрались в воскресенье в центральной части алжирской столицы. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информирует агентство Agence France-Presse (AFP).

Согласно его данным, протестное движение в воскресенье было намного слабее, чем в пятницу, когда на улицы Алжира, особенно в столице, где демонстрации строго запрещены, вышли десятки тысяч человек. Люди собрались по призыву движения "Муватана".

По информации агентства, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации, а также задержала несколько человек. 

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