Сотни людей могут находиться под обломками рухнувшей башни в Катманду

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сотни людей могут находиться под обломками рухнувшей из-за землетрясения башни Бхимсена в столице Непала Катманду, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Четыреста человек, вероятно, находятся в башне Бхимсена в Катманду", - передает телеканал NDTV.

Смотровая башня Бхимсена, построенная в XIX веке, насчитывает 11 этажей. Башня сильно пострадала во время сильного землетрясения в 1934 году.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром в субботу в Непале. Толчки были зафиксированы в 06:11 по времени UTC (09:11 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километра.