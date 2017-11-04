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    Сотни корейцев в Сеуле вышли на протест против Трампа

    На плакатах многих протестующих было написано Нет Трампа — нет войны

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сотни корейцев вышли на улицы Сеула, чтобы выразить протест против приезда президента США Дональда Трампа в страну.

    Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.

    Однако, как отмечает газета, в нескольких кварталах от протестной толпы собралась другая демонстрация — уже в поддержку Трампа. Тем не менее она была не так многочисленна.

    "Я пришел сюда, потому что боюсь войны. Если война начнется, мы все умрем", - сказал газете один из участников антитрамповского митинга.

    На плакатах многих протестующих было написано "Нет Трампа — нет войны".

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