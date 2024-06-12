Сотни человек в Аргентине проводят акцию против реформ президента Милея

Сотни протестующих собрались у здания Конгресса Аргентины перед началом рассмотрения в верхней палате парламента представленного правительством президента Хавьера Милея пакета реформ.

Сотни протестующих собрались у здания Конгресса Аргентины перед началом рассмотрения в верхней палате парламента представленного правительством президента Хавьера Милея пакета реформ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, у здания Конгресса заметно усиленное присутствие полиции, но пока обстановка остается спокойной.

По информации агентства, среди манифестантов преобладают члены общественных и профсоюзных объединений, они держат плакаты и транспаранты с надписями "Нет "Закону об основах", "Родина не продается", "Милей, хватит".

"Этот законопроект задуман так, чтобы единственными выгодоприобретателями были экономические монополии, а народ Аргентины оставался в бедности и нищете. Люди пришли сегодня, чтобы попросить сенаторов проголосовать против этого "Закона об основах", и я думаю, что такие настроения преобладают в аргентинском обществе", - сказал журналистам экс-председатель правительства и бывший кандидат в вице-президенты Агустин Росси.

Хавьер Милей, вступивший в должность президента 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике.