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Сотни человек сбежали в Гватемалу из-за вспышки насилия на юге Мексики

Сотни человек сбежали в Гватемалу из-за вспышки насилия на юге Мексики Более 500 человек в течение недели были вынуждены перейти границу с Гватемалой, спасаясь от вспышки насилия на юге Мексики.
Другие страны
26 июля 2024 г. 08:49
Сотни человек сбежали в Гватемалу из-за вспышки насилия на юге Мексики

Более 500 человек в течение недели были вынуждены перейти границу с Гватемалой, спасаясь от вспышки насилия на юге Мексики.

Как передает Report со ссылкой на издание El Universal, об этом говорится в заявлении Гватемальского института миграции.

"За неделю был выявлен миграционный поток людей из Мексики, которые остались в населенных пунктах муниципалитета Куилько департамента Уэуэтенанго. Более 500 человек, среди которых женщины, мужчины, дети и пожилые люди - семьи, вынужденно перемещенные в Гватемалу из-за насилия, охватившего юг соседней страны", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что миграционный институт сформировал комиссию для оказания гуманитарной помощи мигрантам.

В последнее время, отмечает издание, в граничащем с Гватемалой штате Чьяпас резко обострилась криминогенная обстановка. Фиксируется всплеск насилия, вызванный столкновениями между двумя крупнейшими преступными группировками Мексики - картелями "Синалоа" и "Новое поколение Халиско".

Они борются друг с другом за контроль над пограничными районами, используемыми для организации незаконного оборота наркотиков, оружия и перемещения нелегальных мигрантов из Центральной Америки, которые затем идут на север, пересекая Мексику в надежде попасть в США.

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