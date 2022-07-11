О нас

Сотни человек оказались в "снежной ловушке" в Андах

Сотни человек оказались в "снежной ловушке" в Андах На горной дороге в Андах сотни грузовиков и легковых автомобилей оказались заблокированы на трассе, которая ведет из Аргентины в Чили. Это произошло из-за снежной бури, сообщает Report со ссылкой на Telam.
Другие страны
11 июля 2022 г. 09:19
Сотни человек оказались в снежной ловушке в Андах

На горной дороге в Андах сотни грузовиков и легковых автомобилей оказались заблокированы на трассе, которая ведет из Аргентины в Чили. Это произошло из-за снежной бури, сообщает Report со ссылкой на Telam.

C аргентинской стороны уже были эвакуированы около 500 человек.

Пограничный переход был закрыт из-за непогоды с 9 июля, но из-за столкновения двух грузовиков на аргентинской стороне движение в обратную сторону стало невозможным. Только в воскресенье дорожники смогли убрать транспортные средства с дороги и эвакуировать людей.

С чилийской стороны также заблокированы сотни машин. Около 300 человек уже доставлены в убежище в комплексе «Лос-Либертадорес». Их утеплили и накормили.

По прогнозу, снежная буря продлится как минимум до вечера 11 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hundreds trapped in snow in Andes

Экслюзивные новости

ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi