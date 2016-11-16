Сотни человек госпитализированы в Теннесси из-за дыма от лесных пожаров

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сотни человек госпитализированы в американском штате Теннесси из-за ухудшения здоровья, вызванного дымом от лесных пожаров.

Как передает Report, Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, сильнее всего от пожаров пострадали жители города Чаттануга, где в больницы были доставлены более 200 человек, испытывающие проблемы с дыханием.

По информации синоптиков, сложная ситуация сохранится в ближайшее время, так как в регионе не ожидается большого выпадения осадков до конца года.

Губернатор штата Билл Хэслем запретил жителям более 50 округов разводить костры, чтобы не спровоцировать новые пожары.