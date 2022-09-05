Сотни авиарейсов отменили в Южной Корее из-за тайфуна

В Южной Корее сегодня отменили сотни внутренних авиарейсов из-за приближающегося тайфуна "Хиннамнор".

В Южной Корее сегодня отменили сотни внутренних авиарейсов из-за приближающегося тайфуна "Хиннамнор".

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, приостановлено движение паромов в разных частях страны.

Ожидается, что позже в понедельник тайфун пройдет близ южнокорейского острова Чеджудо и принесет сильный ветер, скорость порывов которого может достигнуть 216 км/ч. Местные власти на острове отменили занятия в школах, закрыты многие предприятия.

Согласно прогнозам, завтра утром, 6 сентября, "Хиннамнор" обрушится на районы, расположенные по соседству со вторым по величине городом Южной Кореи Пусаном.

В Сеуле из-за приближения тайфуна занятия в начальных и средних школах со вторника будут проводиться в онлайн-формате.

В южнокорейской метеорологической службе предупредили, что "из-за тайфуна ожидается очень сильный ветер и ливни по всей стране, в прибрежных районах ожидаются высокие волны, шторм и цунами".

В настоящее время тайфуну присвоена третья из четырех категорий опасности.