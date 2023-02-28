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Сотни авиарейсов отменили на северо-востоке США из-за снежной бури

Сотни авиарейсов отменили на северо-востоке США из-за снежной бури На северо-востоке США отменили более 400 авиарейсов из-за снежной бури.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 19:36
Сотни авиарейсов отменили на северо-востоке США из-за снежной бури

На северо-востоке США отменили более 400 авиарейсов из-за снежной бури.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают американские СМИ.

По состоянию на утро вторника по американскому времени, отменено 84 рейса в аэропорту Ла-Гуардия, около 40 в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди, а также более 30 - в Международном аэропорту Логан. Кроме того, более 500 рейсов задержано.

Снежная буря обрушилась на ряд районов штатов Коннектикут, Нью-Йорк, Массачусетс, Нью-Джерси и Род-Айленд.

В Массачусетсе из-за погодных условий отменены занятия в школах. Власти штата также предупредили о возможных отключениях электроэнергии.

По прогнозу местных метеорологических служб, в Бостоне уровень осадков может достигнуть 13 см, на западе Массачусетса, Вермонта и Коннектикута - до 25 см.

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