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Сотни афганских военных сдались талибам

Сотни афганских военных сдались талибам Сотни членов правительственных сил Афганистана сдались боевикам радикального движения "Талибан" вблизи города Кундуз - административного центра одноименной северной провинции.
Другие страны
12 августа 2021 г. 07:46
Сотни афганских военных сдались талибам

Сотни членов правительственных сил Афганистана сдались боевикам радикального движения "Талибан" вблизи города Кундуз - административного центра одноименной северной провинции.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, это стало самым значительным "убытком" такого рода после вывода американских войск.

По словам двух офицеров ВС Афганистана, продержавшись несколько дней на военной базе на окраине Кундуза, целый корпус афганской армии сдался боевикам, передав "ценное оборудование, в основном американское". Сдавшихся военных талибы направили в другой район, где им предложили защиту при условии, что те не будут покидать провинцию.

За несколько дней до массовой сдачи в плен в Кундузе местные старейшины посетили базу недалеко от аэропорта города и попросили командиров сдаться талибам - те обязались не причинять им вреда, сказал изданию Заргул Алеми, член провинциального совета. Он сам бежал из провинции перед капитуляцией.

По его словам, некоторые командиры приняли соглашение о капитуляции вместе с частью солдат на базе, а остальные силы отступили к близлежащему горному хребту.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanın bütöv ordu korpusu “taliblər”ə təslim olub

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