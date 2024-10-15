Сотни афганских солдат получат право жить в Великобритании

Около 500 элитных афганских солдат, сражавшихся вместе с британцами, получат право приехать в Великобританию.

Около 500 элитных афганских солдат, сражавшихся вместе с британцами, получат право приехать в Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian , ранее они получили отказ.

Речь идет о ветеранах из так называемой "группы риска" - они получали зарплату и были наняты правительством Великобритании в Афганистане. При этом британские власти отрицали это.

Некоторые из таких военных скрывались от "Талибана", который стал во главе Афганистана с момента вывода западных войск летом 2021 года, еще несколько сотен бежали в Пакистан, где им грозит депортация. Также есть информация, что шестеро были уже ликвидированы за сотрудничество с британцами.

В их число входят военнослужащие элитных афганских подразделений 333 и 444, известных как "Тройки", которые сражались бок о бок и тесно сотрудничали с британскими войсками, включая SAS (Особая воздушная служба), в течение более чем десятилетия военного присутствия Великобритании в Афганистане.

Министр вооруженных сил Люк Поллард заявил: "Теперь должностные лица подтвердили, что имеются доказательства выплат со стороны правительства Великобритании членам афганских специализированных подразделений, включая CF triple three и ATF triple four, и что это свидетельствует о прямых трудовых отношениях".

После такого заявления, Великобритания разрешит афганским военным приехать жить на территорию страны, пишет издание.