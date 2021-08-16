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Сотни афганцев бегут из страны после взятия талибами Кабула

Сотни афганцев бегут из страны после взятия талибами Кабула Сотни жителей Кабула хотят срочно покинуть страну после того, как талибы объявили об установлении контроля над Афганистаном, сообщает Report со ссылкой на Известия.
Другие страны
16 августа 2021 г. 08:18
Сотни афганцев бегут из страны после взятия талибами Кабула

Сотни жителей Кабула хотят срочно покинуть страну после того, как талибы объявили об установлении контроля над Афганистаном, сообщает Report со ссылкой на Известия.

На кадрах Insider Paper видны бегущие к аэропорту семьи с сумками и чемоданами. За их спинами раздается автоматная очередь. Люди оборачиваются на бегу и скрываются в здании.

Жители в панике оставляют дома и боятся возвращаться назад. В центре города - хаос, общественные службы не работают. На дорогах пробки, магазины закрываются.

Ранее в воскресенье в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан в связи с захватом Кабула боевиками должна быть предоставлена возможность уехать. В внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран. Сотрудникам американских ведомств было положено уничтожить флаги США и важные документы.

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Версия на английском языке Hundreds of Afghans flee country as Kabul falls into Taliban's hands

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