Состояние Трампа превышает 10 млрд долларов

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Состояние Дональда Трампа превышает 10 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщил избирательный штаб американского политика и бизнесмена, наиболее вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии США.

Трамп заявил, что его справка о доходах, поданная в Федеральную избирательную комиссию, оказалась самой большой в истории ведомства - 104 страницы.

Тем не менее бизнесмен пока не предоставил налоговую декларацию, за что его ранее раскритиковала Хиллари Клинтон.

17 мая миллиардер в интервью Reuters заявил, что Америке следует рефинансировать долгосрочные долги. Также он подтвердил намерение снизить долги и отменить часть регулирующих норм в бизнесе.