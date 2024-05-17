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Состояние премьера Словакии улучшается

Состояние премьера Словакии улучшается Медицинская комиссия соберется 20 мая, чтобы обсудить состояние Фицо
Другие страны
17 мая 2024 г. 18:58
Состояние премьера Словакии улучшается

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшилось после операции.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк.

"Я в лучшем настроении, потому что вижу прогресс в состоянии премьера Фицо. Ситуация все еще очень серьезная, но меня обнадеживают улучшения", - заявил министр.

Калиняк добавил, что потребуется еще несколько дней, чтобы окончательно оценить дальнейшее лечение. Медицинская комиссия соберется 20 мая, чтобы обсудить состояние Фицо.

Ранее директор больницы имени Рузвельта Мириам Лапуникова рассказала о том, что словацкий премьер сейчас в сознании и находится в отделении интенсивной терапии.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.

Премьера Словакии вертолетом транспортировали в больницу, он был прооперирован. Операция длилась 5 часов.

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