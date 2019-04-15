​Состояние Пеле улучшается после проведенной операции

Врачи отмечают улучшение состояния здоровья экс-футболиста сборной Бразилии Пеле после проведенной в субботу операции по удалению камня из почки.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, это следует из воскресного информационного бюллетеня больницы имени Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу.

"Общее состояние пациента Эдсона Арантис ду Насименту оценивается как хорошее. Отмечается положительная динамика восстановления после операции, осложнения отсутствуют", - говорится в документе за подписью главврача больницы Мигела Сендорогло. Трехкратный чемпион мира продолжает находиться под наблюдением уролога и гериатра.

Экс-футболист поступил в больницу 9 апреля сразу после возвращения из Парижа, где перед этим он также провел несколько дней в медучреждении в связи с обострением инфекции мочевыводящих путей. Во Франции Пеле прошел курс лечения антибиотиками. Опасения медиков были связаны в том числе с тем, что у 78-летнего футболиста отсутствует одна почка.

Бывший нападающий бразильской сборной был госпитализирован 2 апреля после того, как у него поднялась температура. Перед этим он участвовал в рекламном мероприятии совместно с форвардом национальной команды Франции Килианом Мбаппе.