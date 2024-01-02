Состояние лидера оппозиции Южной Кореи не представляет опасности для жизни

Председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён получил экстренную медицинскую помощь, в настоящее время ранение не представляет опасности для жизни политика.

Председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён получил экстренную медицинскую помощь, в настоящее время ранение не представляет опасности для жизни политика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, Ли Чжэ Мён получил рваную рану глубиной около 1 см. Также указывается, что политика перевезли в больницу в Сеуле из Пусана на вертолете. По словам представителя партии, вероятно, была повреждена яремная вена, из-за чего существует вероятность нового кровотечения или большой потери крови. Как ожидается, в столичной больнице политику сделают операцию.

Неизвестный ранил Ли Чжэ Мёна в шею неким предметом длиной 20-30 см, использованным в качестве оружия, когда политик общался с журналистами.