Состояние Аббаса стабильное, он продолжает работать в больнице

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Состояние главы Палестины Махмуда Аббаса стабильное, он продолжает работать в больнице в Рамаллахе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает палестинское агентство САФА со ссылкой на заявление генерального секретаря Организации освобождения Палестины (ООП) Саиба Орейката.

Ранее израильская радиостанция "Кан" сообщила, что Аббас попал в больницу с осложнением после операции на ухе. Член Центрального совета ООП Валид аль-Авад сообщил, что лично беседовал с 83-летним лидером в клинике, и назвал его самочувствие "хорошим". Аббас рассчитывал в понедельник выписаться из больницы.

"Секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Орейкат заявил, что здоровье президента Махмуда Аббаса в порядке и он продолжает работать, даже находясь в больнице", — сообщает агентство.

По данным агентства, Орейкат посетил Аббаса в понедельник и представил ему текст иска, который министр иностранных дел Палестины подаст в Международный уголовный суд (МУК) против "преступлений Израиля".

Участившиеся госпитализации палестинского лидера регулярно дают пищу опасениям за его здоровье и спекуляциям о возможных преемниках.