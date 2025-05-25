О нас

Состоялся третий этап обмена военнопленными между Украиной и Россией

Состоялся третий этап обмена военнопленными между Украиной и Россией Россия и Украина обменялись военными по формуле 303 на 303.
Другие страны
25 мая 2025 г. 13:16
Состоялся третий этап обмена военнопленными между Украиной и Россией

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 303 на 303.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая помощь" , - говорится в сообщении. Затем, по его данным, все военнослужащие и гражданские будут доставлены в Россию.

В ведомстве отметили, что обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей по формуле 1 000 на 1 000 завершен.

Обмен проводился в три этапа. На первом этапе 23 мая стороны обменялись 270 военнослужащими и 120 гражданскими лицами. Во время второго этапа 24 мая было передано еще по 307 военнослужащих. Это стало крупнейшим обменом пленными между Россией и Украиной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi