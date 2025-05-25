Состоялся третий этап обмена военнопленными между Украиной и Россией

Россия и Украина обменялись военными по формуле 303 на 303.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 303 на 303.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая помощь" , - говорится в сообщении. Затем, по его данным, все военнослужащие и гражданские будут доставлены в Россию.

В ведомстве отметили, что обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей по формуле 1 000 на 1 000 завершен.

Обмен проводился в три этапа. На первом этапе 23 мая стороны обменялись 270 военнослужащими и 120 гражданскими лицами. Во время второго этапа 24 мая было передано еще по 307 военнослужащих. Это стало крупнейшим обменом пленными между Россией и Украиной.