О нас

Состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом

Состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Другие страны
4 июля 2025 г. 17:43
Состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Их разговор произошел на фоне паузы по поставкам некоторых ключевых видов американской военной помощи Украине.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между президентами двух страны были содержательными.

"Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали - совсем скоро", - отметил он.

По данным издания Axios, разговор Зеленского и Трампа длился около 40 минут.

Отметим, что в ночь на пятницу в аэропорту после возвращения в Вашингтон Трамп сообщил журналистам о том, что разочарован результатами разговора с Владимиром Путиным о войне в Украине, и заявил об отсутствии прогресса в ее прекращении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Zelenskyy, Trump hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Zelenski və Tramp arasında telefon danışığı olub

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi