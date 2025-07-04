Состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Их разговор произошел на фоне паузы по поставкам некоторых ключевых видов американской военной помощи Украине.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между президентами двух страны были содержательными.

"Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали - совсем скоро", - отметил он.

По данным издания Axios, разговор Зеленского и Трампа длился около 40 минут.

Отметим, что в ночь на пятницу в аэропорту после возвращения в Вашингтон Трамп сообщил журналистам о том, что разочарован результатами разговора с Владимиром Путиным о войне в Украине, и заявил об отсутствии прогресса в ее прекращении.