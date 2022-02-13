О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялся телефонный разговор между Зеленским и Байденом

Состоялся телефонный разговор между Зеленским и Байденом Телефонный разговор Байдена и Зеленского продолжался чуть менее часа.
Другие страны
13 февраля 2022 г. 21:47
Состоялся телефонный разговор между Зеленским и Байденом

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, беседа продолжалась около 50 минут.

Как передает Report, об этом заявил пресс-пул Белого дома со ссылкой на его сотрудника.

"Телефонный разговор Байдена с президентом Зеленским завершился. Они беседовали с 11:06 до 11:57 по времени Восточного побережья США (с 20:06 до 20:57 - бакинское время)", - говорится в сообщении.

Это третий разговор Зеленского и Байдена с начала года - президенты проводили телефонные беседы в начале и в конце января.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Baydenlə Zelenski arasında telefon danışığı olub

Самое читаемое

Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
10 февраля 2022 г. 15:30
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
10 февраля 2022 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi