Состоялся телефонный разговор между Зеленским и Байденом

Телефонный разговор Байдена и Зеленского продолжался чуть менее часа.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, беседа продолжалась около 50 минут.

Как передает Report, об этом заявил пресс-пул Белого дома со ссылкой на его сотрудника.

"Телефонный разговор Байдена с президентом Зеленским завершился. Они беседовали с 11:06 до 11:57 по времени Восточного побережья США (с 20:06 до 20:57 - бакинское время)", - говорится в сообщении.

Это третий разговор Зеленского и Байдена с начала года - президенты проводили телефонные беседы в начале и в конце января.