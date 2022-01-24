Состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Шарлем Мишелем

Между президентами Украины и Европейского совета Владимиром Зеленским и Шарлем Мишелем состоялся телефонный разговор.

Между президентами Украины и Европейского совета Владимиром Зеленским и Шарлем Мишелем состоялся телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы Украины.

Сообщается, что они обсудили по телефону координацию усилий для деэскалации ситуации вокруг Украины.

Президент Украины подчеркнул необходимость обеспечения стабильного развития отечественной экономики в нынешней ситуации. В этой связи он поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро.

Лидеры скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и Евросоюзом на 2022 год.