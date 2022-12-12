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Состоялся телефонный разговор между президентами Украины и США

Состоялся телефонный разговор между президентами Украины и США Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили дальнейшие поставки оружия и помощь в энергетике.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 03:34
Состоялся телефонный разговор между президентами Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили дальнейшие поставки оружия и помощь в энергетике.

Как передает Report, об этом сообщили в Офисе украинского лидера.

Зеленский поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине.

"Ценим и помощь, оказываемую США на восстановление энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины", - заявил В. Зеленский.

Он отметил, что следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры в период зимы.

"Благодарю за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов", - добавил украинский президент.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna və ABŞ prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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