Состоялся телефонный разговор между Лавровым и Керри

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри подтвердили в телефонном разговоре, что для созыва встречи по Сирии надо согласовать списки оппозиции и террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

"Стороны подтвердили, что для созыва новой встречи Международной группы поддержки Сирии (МГПС) необходимо обеспечить выполнение ее решений от 14 ноября, предусматривающих подготовку спецпредставителем генсекретаря ООН Стаффаном де Мистурой предложений о составе делегации сирийской оппозиции для переговоров с правительством САР, а также согласование списка террористических группировок, против которых следует сообща бороться, - отметили в министерстве. - Подтверждена также важность соблюдения принципа консенсуса в МГПС и обеспечения участия в заседаниях всех ее членов".