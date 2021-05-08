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Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и КНР

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и КНР Круг вопросов, связанных с выполнением договоренностей, которые были достигнуты в ходе состоявшегося 6 мая телефонного разговора президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и председателя КНР Си Цзиньпина, обсудили министры иностранных дел Рашид М
Другие страны
8 мая 2021 г. 19:47
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и КНР

Круг вопросов, связанных с выполнением договоренностей, которые были достигнуты в ходе состоявшегося 6 мая телефонного разговора президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и председателя КНР Си Цзиньпина, обсудили министры иностранных дел Рашид Мередов и Ван И.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Туркменистана.

Министры подчеркнули, что эффективным механизмом межгосударственного взаимодействия является Комитет по сотрудничеству между Туркменистаном и КНР, работающий по четырём основным направлениям: в сферах торговли, энергетики, безопасности и культуры.

В ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств уделили особое внимание вопросам подготовки и проведения встречи министров иностранных дел в формате "Центральная Азия – Китай", запланированной на 12 мая 2021 года в городе Сиань.

В этой связи стороны рассмотрели вопросы предстоящего визита в Китай делегации Туркменистана для обсуждения аспектов активизации туркмено-китайского диалога.

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