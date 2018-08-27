Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и премьер-министром Великобритании

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй состоялся телефонный разговор.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, они обсудили нынешнее состояние связей между двумя странами, ситуацию в регионе, в том числе последние события в Сирии.

Кроме того, Р.Т.Эрдоган и Т.Мэй достигли согласия о встрече в ближайшее время министров финансов и казначейства двух стран.

В то же время была рассмотрена возможность расширения двусторонних торговых и экономических связей, взаимного инвестирования.