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    Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и премьер-министром Великобритании

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй состоялся телефонный разговор.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, они обсудили нынешнее состояние связей между двумя странами, ситуацию в регионе, в том числе последние события в Сирии. 

    Кроме того, Р.Т.Эрдоган и Т.Мэй достигли согласия о встрече в ближайшее время министров финансов и казначейства двух стран.

    В то же время была рассмотрена возможность расширения двусторонних торговых и экономических связей, взаимного инвестирования.

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