О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялось открытие Мюнхенской конференции по безопасности

Состоялось открытие Мюнхенской конференции по безопасности Начала работу 58-ая Мюнхенская конференция по безопасности.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 17:34
Состоялось открытие Мюнхенской конференции по безопасности

Начала работу 58-ая Мюнхенская конференция по безопасности.

Как передает Report, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер поприветствовал участников конференции.

В этом году в ней участвуют свыше 30 глав правительств и государств, около 100 глав МИД и министров обороны.

На фоне мер по противодействию распространению COVID-19, организаторы конференции значительно урезали состав делегаций и число сессии и встреч. Часть сессии будет организована в режиме онлайн.

Центральными темами обсуждений станут пандемия коронавируса, ситуация в Украине, Афганистане и климатические изменения.

Ожидается, что на конференции в этом году выступят Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, генеральный секретарь НАТО Йенс Столнберг, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Евросовета Шарль Мишель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский и другие.

Конференция завершит работу 20 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Münhen Təhlükəsizlik Konfransı başlayıb
Версия на английском языке Munich Security Conference kicks off

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии произошло сильное землетрясение
13 февраля 2022 г. 22:38
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
15 февраля 2022 г. 10:44
Землетрясение произошедшее в Грузии, ощущалось и в Азербайджане
Землетрясение произошедшее в Грузии, ощущалось и в Азербайджане
13 февраля 2022 г. 22:42
Известные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
ФотоИзвестные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
16 февраля 2022 г. 13:35
Стали известны подробности поножовщины сотрудников полиции в Баку
Стали известны подробности поножовщины сотрудников полиции в Баку
13 февраля 2022 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi