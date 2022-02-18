Состоялось открытие Мюнхенской конференции по безопасности

Начала работу 58-ая Мюнхенская конференция по безопасности.

Начала работу 58-ая Мюнхенская конференция по безопасности.

Как передает Report, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер поприветствовал участников конференции.

В этом году в ней участвуют свыше 30 глав правительств и государств, около 100 глав МИД и министров обороны.

На фоне мер по противодействию распространению COVID-19, организаторы конференции значительно урезали состав делегаций и число сессии и встреч. Часть сессии будет организована в режиме онлайн.

Центральными темами обсуждений станут пандемия коронавируса, ситуация в Украине, Афганистане и климатические изменения.

Ожидается, что на конференции в этом году выступят Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, генеральный секретарь НАТО Йенс Столнберг, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Евросовета Шарль Мишель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский и другие.

Конференция завершит работу 20 февраля.