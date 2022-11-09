Состоялись выборы в Конгресс США - РЕПОРТАЖ

Сегодня в США прошли очередные выборы в Конгресс.

Сегодня в США прошли очередные выборы в Конгресс.

Как передает местное бюро Report, по результатам голосования будет определен состав 118-го Конгресса США.

Наш корреспондент посетил несколько избирательных участков в Нью-Йорке и следил за ходом голосования. В ходе наших наблюдений мы стали свидетелями того, что для участия избирателей в голосовании созданы все условия, на избирательных участках установлены камеры наблюдения. В штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Мэриленд и Вирджиния активность избирателей была продемонстрирована на избирательных участках, перед избирательными участками образовались длинные очереди.