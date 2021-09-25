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Состоялась встреча президента США и премьер-министра Индии  

Состоялась встреча президента США и премьер-министра Индии   Отношения между Соединенными Штатами и Индией способны содействовать урегулированию большого числа мировых проблем.
Другие страны
25 сентября 2021 г. 04:58
Состоялась встреча президента США и премьер-министра Индии  

Отношения между Соединенными Штатами и Индией способны содействовать урегулированию большого числа мировых проблем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент США Джо Байден, открывая в пятницу двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

"Я давно считал, что отношения между Соединенными Штатами и Индией могут помочь нам преодолеть множество глобальных вызовов", - подчеркнул глава американской администрации. "Мы будем продолжать наращивать наше прочное партнерство", - пообещал Байден.

Кроме того, американский лидер пошутил под смех присутствующих, что проводит нынешнюю встречу с индийским коллегой, чтобы выяснить, действительно ли у него имеются дальние родственники в Индии. Байден пояснил, что ему известно о проживании в Индии однофамильцев, которые являются потомками капитана одного из судов Ост-Индской компании по имени Джордж Байден, осевшего в свое время в Индии. Со своей стороны Моди сообщил, что привез с собой определенные документы на этот счет, поскольку Байден уже упоминал о данной истории ранее. Президент США расхохотался, услышав это, и тут же спросил у премьера Индии: "Мы (с Джорджем Байденом) родственники?" "Да", - ответил Моди, после чего и он, и Байден опять рассмеялись.

"Если же говорить серьезно, то, на мой взгляд, отношения между Индией и США - крупнейшими мировыми демократиями - обречены на то, чтобы становиться теснее и прочнее. Думаю, это может пойти на пользу всему миру", - отметил руководитель вашингтонской администрации. По его словам, в настоящее время открывается "новая глава в истории американо-индийских связей", стороны начинают активно сотрудничать с целью решения крупных международных вопросов. Среди таковых Байден назвал прежде всего пандемию, вызванную новым коронавирусом, климатический кризис и "обеспечение стабильности в регионах Индийского и Тихого океанов". Наряду с этим на США и Индии лежит "общая ответственность" за отстаивание "демократических ценностей", убежден Байден.

В свою очередь глава индийского правительства выразил мнение, что Вашингтон и Нью-Дели вступили в "трансформационный период" в двусторонних отношениях.

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