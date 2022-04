Состоялась встреча между генсеком НАТО и главой МИД Украины

Состоялась встреча между Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и Главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Украины на своей странице в Twitter.

"Встреча с генеральным секретарем Йенсом Столнтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Я прибыл сюда сегодня, чтобы обсудить три самые важные вещи: оружие, оружие и еще раз оружие. Насущные потребности Украины, устойчивость поставок и долгосрочные решения, которые помогут Украине одержать победу",- написал он.