Состоялась встреча глав компаний в Белом доме из-за атаки хакеров

Глав ведущих телекоммуникационных компаний вызвали в Белый дом на фоне хакерской атаки группы Salt Typhoon, связанной с китайскими спецслужбами.

Глав ведущих телекоммуникационных компаний вызвали в Белый дом на фоне хакерской атаки группы Salt Typhoon, связанной с китайскими спецслужбами.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Встреча состоялась из-за споров о том, кто виноват в хакерской атаке - телекоммуникационные компании, регулирующие органы или американские спецслужбы.

По данным издания, хакеры получили доступ к полному списку телефонных номеров, которые Минюст США отслеживает в системе "законного перехвата". Это проникновение почти наверняка дало Китаю представление о том, кого из китайских шпионов выявили США, сообщили газете официальные лица.

"Дверь амбара по-прежнему широко открыта или почти открыта", - заявил в интервью NYT сенатор Марк Уорнер, бывший руководитель телекоммуникационной компании Nextel.

Ранее The Washington Post писала, что хакеры из Salt Typhoon пытались получить доступ к телефонам, которые использовали не только избранный президент США Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, но и другие лица, работающие над их избирательной кампанией.

Они занимались сбором аудиозаписей звонков несколько месяцев. Кроме того, они получили доступ и к незашифрованным текстовым сообщениям. Зашифрованные сообщения, например на платформе Signal, хакерам взломать не удалось.