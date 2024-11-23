О нас

Состоялась встреча глав компаний в Белом доме из-за атаки хакеров

Состоялась встреча глав компаний в Белом доме из-за атаки хакеров Глав ведущих телекоммуникационных компаний вызвали в Белый дом на фоне хакерской атаки группы Salt Typhoon, связанной с китайскими спецслужбами.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 10:57
Состоялась встреча глав компаний в Белом доме из-за атаки хакеров

Глав ведущих телекоммуникационных компаний вызвали в Белый дом на фоне хакерской атаки группы Salt Typhoon, связанной с китайскими спецслужбами.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Встреча состоялась из-за споров о том, кто виноват в хакерской атаке - телекоммуникационные компании, регулирующие органы или американские спецслужбы.

По данным издания, хакеры получили доступ к полному списку телефонных номеров, которые Минюст США отслеживает в системе "законного перехвата". Это проникновение почти наверняка дало Китаю представление о том, кого из китайских шпионов выявили США, сообщили газете официальные лица.

"Дверь амбара по-прежнему широко открыта или почти открыта", - заявил в интервью NYT сенатор Марк Уорнер, бывший руководитель телекоммуникационной компании Nextel.

Ранее The Washington Post писала, что хакеры из Salt Typhoon пытались получить доступ к телефонам, которые использовали не только избранный президент США Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, но и другие лица, работающие над их избирательной кампанией.

Они занимались сбором аудиозаписей звонков несколько месяцев. Кроме того, они получили доступ и к незашифрованным текстовым сообщениям. Зашифрованные сообщения, например на платформе Signal, хакерам взломать не удалось.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Бейруте при атаке израильских ВВС 11 человек погибли, 33 пострадали
В Бейруте при атаке израильских ВВС 11 человек погибли, 33 пострадали
23 ноября 2024 г. 10:20
В ВОЗ сообщили о прекращении работы около 10% больниц в Ливане
В ВОЗ сообщили о прекращении работы около 10% больниц в Ливане
23 ноября 2024 г. 10:01
Опрос: Около 64% израильтян не доверяют правительству Нетаньяху
Опрос: Около 64% израильтян не доверяют правительству Нетаньяху
23 ноября 2024 г. 09:38
Правительство Японии раскрыло информацию об имуществе премьер-министра
Правительство Японии раскрыло информацию об имуществе премьер-министра
23 ноября 2024 г. 09:22
В КНДР заявили, что действия США на Корейском полуострове могут привести к войне
В КНДР заявили, что действия США на Корейском полуострове могут привести к войне
23 ноября 2024 г. 08:42
ООН: В Ливане почти 900 тыс. человек покинули дома из-за боевых действий
ООН: В Ливане почти 900 тыс. человек покинули дома из-за боевых действий
23 ноября 2024 г. 08:09
Румыния может стать полноправным членом Шенгенской зоны с 1 января 2025 года
Румыния может стать полноправным членом Шенгенской зоны с 1 января 2025 года
23 ноября 2024 г. 07:46
ВОЗ подтвердила режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с оспой обезьян
ВОЗ подтвердила режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с оспой обезьян
23 ноября 2024 г. 07:17
WP: Трамп хочет уволить команду прокурора, выдвигавшего против него обвинения
WP: Трамп хочет уволить команду прокурора, выдвигавшего против него обвинения
23 ноября 2024 г. 06:22
Kyodo: Токио начал разработку стратегии развития ВПК
Kyodo: Токио начал разработку стратегии развития ВПК
23 ноября 2024 г. 05:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi