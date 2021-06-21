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Состоится первый в истории официальный визит главы МИД Израиля в ОАЭ

Состоится первый в истории официальный визит главы МИД Израиля в ОАЭ Первый в истории официальный визит министра иностранных дел Израиля в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) состоится 29-30 июня.
Другие страны
21 июня 2021 г. 17:23
Состоится первый в истории официальный визит главы МИД Израиля в ОАЭ

Первый в истории официальный визит министра иностранных дел Израиля в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) состоится 29-30 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"На следующей неделе министр иностранных дел Яир Лапид нанесет первый в истории официальный визит [в качестве] министра иностранных дел Израиля в ОАЭ. 29-30 июня Лапид совершит двухдневный визит в ОАЭ в качестве гостя министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна", - уточнила пресс-служба. В МИД добавили, что "Лапид откроет посольство Израиля в Абу-Даби, а также генеральное консульство Израиля в Дубае".

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До заключения этих соглашений у еврейского государства из арабских стран были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

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