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Состоится ли "референдум" на оккупированных территориях Украины?

Состоится ли "референдум" на оккупированных территориях Украины? В последние дни актуализировалась тема проведения т.н. референдума на оккупированных Россией территориях Украины. В распространившихся новостях говорится, что Россия в период проведения полномасштабной войны проведет референдум в оккупированном Херсоне и
Другие страны
17 мая 2022 г. 18:14
Состоится ли референдум на оккупированных территориях Украины?

В последние дни актуализировалась тема проведения т.н. референдума на оккупированных Россией территориях Украины. В распространившихся новостях говорится, что Россия в период проведения полномасштабной войны проведет референдум в оккупированном Херсоне и занятых районах Запорожской области и присоединит их к себе.

Председатель Запорожской областной рады (парламента) Украины Елена Жук заявила восточноевропейскому бюро Report, что несмотря на распространение российской стороной подобных новостей, "референдум" не состоится:

"Как можно оценивать текущую ситуацию? Указанные "референдумы" не имеют ничего общего ни с международным правом, ни с правовыми нормами Украины. Это откровенная глупость и не сработает. Надо понимать, что независимо от того, какой путь выберет оккупационная власть, эти земли итак украинские. Эта территория никогда не будет территорией другой страны. Такие новости распространяются часто, но эту глупость нельзя расценивать как адекватный шаг. На территории Запорожской области часто распространяются такие новости. Я расцениваю их распространение как самая последняя попытка российской стороны изменить ход событий. России известно, что она столкнется с очень серьезным сопротивлением на территории Запорожья, поскольку уже сталкивалась с подобным сопротивлением. Наши люди не хотят жить в Российской Федерации. Люди просто не придут на этот "референдум". Поэтому, хотя подобные слухи распространяются часто, в итоге они не станут реальностью", - добавила она.

Депутат украинского парламента Юлия Яцик заявила восточноевропейскому бюро Report, что ей часто задают вопросы о том, планирует ли Россия, проводя "референдумы" на оккупированных территориях, присоединить эти земли к себе:

"Уверяю вас, что на временно оккупированных территориях остаются украинцы - истинные патриоты Украины. Любые попытки подаяния или подкупа из Крыма в форме гуманитарной помощи, списание долгов или перепись населения для получения льгот не могут заставить этих людей получить российский паспорт. Украинское государство оказывает всестороннюю поддержку людям, оказавшимся на этих территориях, посредством гуманитарной помощи или в вопросах эвакуации. Я уверена, что все попытки России провести "референдум" в Запорожье, Херсоне или на других временно оккупированных территориях будут не такими, как она ожидает. Украина выдержит, Украина победит!", - подчеркнула депутат.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın işğal edilmiş ərazilərində "referendum" olacaq?

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