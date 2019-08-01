Составлен рейтинг университетов мира по числу самых богатых выпускников

Гарвардский университет (штат Массачусетс) оказался мировым лидером по числу выпускников, чье состояние превышает 30 млн. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные опубликовала международная консалтинговая и исследовательская организация Wealth-X.

По ее данным, среди выпускников старейшего американского вуза, основанного в 1636 году, числятся 1830 человек, которые, исходя из их состояния, попадают в категорию сверхсостоятельных (UHNW - Ultra High Net Worth) людей. В общей сложности они располагают средствами на сумму 1,9 трлн. долларов США. Всего же, по оценкам организации, данный вуз окончили 13,65 тысяч человек, чье общее состояние превышает 4,8 трлн. долларов.

При этом, по данным Wealth-X, целых 17 из 20 вузов, которые могут похвастаться сверхсостоятельными выпускниками, представляют учебные заведения, действующие на территории США. В тройке лидеров за Гарвардом следует калифорнийский Стэнфордский университет (775 выпускников, попадающих в категорию UHNW с общим состоянием 1,1 трлн. долларов) и Университет Пенсильвании (744 выпускника с накоплениями на сумму 731 млрд. долларов).

Кембриджский университет, самые состоятельные 259 выпускников которого заработали 115 млрд. долларов, попал в десятку, заняв седьмое место. При этом Оксфордский университет (218 выпускников с общим состоянием 120 млрд. долларов) и престижная французская бизнес-школа INSEAD (174 выпускника с состоянием 107 млрд. долларов) заняли, соответственно, 13 и 19 места.