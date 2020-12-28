Составлен рейтинг самых популярных французов в 2020 году

Известная актриса Софи Марсо и популярный певец и композитор Жан-Жак Гольдман возглавили список 50 самых популярных французов по итогам 2020 года.

Известная актриса Софи Марсо и популярный певец и композитор Жан-Жак Гольдман возглавили список 50 самых популярных французов по итогам 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие результаты ежегодного опроса социологической службы Ifop опубликованы в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche.

Как отмечают социологи, Гольдман уже четвертый год подряд занимает первое место рейтинга среди мужчин. По словам авторов исследования, певец признан "вызывающим наибольшую симпатию у французов и представляющим для них наибольшую значимость". Так называемый женский рейтинг второй год подряд возглавляет Софи Марсо. За ней следуют актрисы Александра Лэми, Мими Мати, Флоранс Форести и Марион Котийяр. В число любимых француженок также вошли певица Милен Фармер, актрисы Ванесса Паради и Лин Рено.

Софи Марсо

В прошлом году рейтинг, который составляется во Франции с 1988 года, был разделен на два списка - женский и мужской, в каждом из них по 25 мест. По словам специалистов Ifop, это было сделано для того, чтобы обеспечить равноправное участие француженок в опросе.

Среди мужчин на втором месте в рейтинге оказался актер Омар Си, сохранивший свое положение в списке. В десятку самых любимых французов также вошли его коллеги Жан Рено, Жан-Поль Бельмондо и Дани Бун. Как и в прошлом году, респонденты выделили космонавта Тома Песке, футболиста Зинедина Зидана и парижского кондитера Сириля Линьяка.

Опрос для Le Journal du Dimanche был проведен Ifop с 8 по 11 декабря.