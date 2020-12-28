О нас
Report Georgia
Аудио новости

Составлен рейтинг самых популярных французов в 2020 году

Составлен рейтинг самых популярных французов в 2020 году Известная актриса Софи Марсо и популярный певец и композитор Жан-Жак Гольдман возглавили список 50 самых популярных французов по итогам 2020 года.
Другие страны
28 декабря 2020 г. 01:56
Составлен рейтинг самых популярных французов в 2020 году
Жан-Жак Гольдман

Известная актриса Софи Марсо и популярный певец и композитор Жан-Жак Гольдман возглавили список 50 самых популярных французов по итогам 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие результаты ежегодного опроса социологической службы Ifop опубликованы в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche.

Как отмечают социологи, Гольдман уже четвертый год подряд занимает первое место рейтинга среди мужчин. По словам авторов исследования, певец признан "вызывающим наибольшую симпатию у французов и представляющим для них наибольшую значимость". Так называемый женский рейтинг второй год подряд возглавляет Софи Марсо. За ней следуют актрисы Александра Лэми, Мими Мати, Флоранс Форести и Марион Котийяр. В число любимых француженок также вошли певица Милен Фармер, актрисы Ванесса Паради и Лин Рено.

Софи Марсо
Софи Марсо

В прошлом году рейтинг, который составляется во Франции с 1988 года, был разделен на два списка - женский и мужской, в каждом из них по 25 мест. По словам специалистов Ifop, это было сделано для того, чтобы обеспечить равноправное участие француженок в опросе.

Среди мужчин на втором месте в рейтинге оказался актер Омар Си, сохранивший свое положение в списке. В десятку самых любимых французов также вошли его коллеги Жан Рено, Жан-Поль Бельмондо и Дани Бун. Как и в прошлом году, респонденты выделили космонавта Тома Песке, футболиста Зинедина Зидана и парижского кондитера Сириля Линьяка.

Опрос для Le Journal du Dimanche был проведен Ifop с 8 по 11 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
В Азербайджане продлен срок дистанционного образования
В Азербайджане продлен срок дистанционного образования
26 декабря 2020 г. 14:54
TƏBİB: В Азербайджане наблюдается спад после пика заражений
TƏBİB: В Азербайджане наблюдается спад после пика заражений
26 декабря 2020 г. 13:31
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Уголовный суд в Гааге займется расследованием военных преступлений Армении
Уголовный суд в Гааге займется расследованием военных преступлений Армении
25 декабря 2020 г. 14:47
Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
25 декабря 2020 г. 11:52
ANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
ФотоANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
25 декабря 2020 г. 11:20
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
24 декабря 2020 г. 19:52
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
24 декабря 2020 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi