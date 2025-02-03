Состав нового правительства Ливана объявят в течение 48 часов

Премьер-министр Ливана Наваф Салам, назначенный на свой пост 13 января, объявит состав нового правительства республики в ближайшие 48 часов.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам, назначенный на свой пост 13 января, объявит состав нового правительства республики в ближайшие 48 часов.

Как передает Report , об этом сообщил телеканалу Al Hurra депутат парламентского блока "Демократическая встреча" Марван Хаммаде.

"Кабинет из 24 министров будет соответствовать политическому этапу, на котором находится Ливан после избрания 9 января президентом страны генерала Джозефа Ауна, - отметил он. - Установленные премьером Саламом критерии при формировании правительства будут способствовать преодолению кризиса, подобранные им фигуры пользуются доверием ливанцев и международного сообщества".

Хаммаде привел имена министров, которые займут ключевые посты. Так, главами МВД и Минобороны станут отставные генералы Ахмед аль-Хаджар и Мишель Мунси, а министром финансов - бывший депутат Ясин Джабер. На пост руководителя внешнеполитического ведомства будет назначен, как ожидается, Наджи Абу Аси.