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Состав нового правительства Ливана объявят в течение 48 часов

Состав нового правительства Ливана объявят в течение 48 часов Премьер-министр Ливана Наваф Салам, назначенный на свой пост 13 января, объявит состав нового правительства республики в ближайшие 48 часов.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 04:46
Состав нового правительства Ливана объявят в течение 48 часов

Премьер-министр Ливана Наваф Салам, назначенный на свой пост 13 января, объявит состав нового правительства республики в ближайшие 48 часов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканалу Al Hurra депутат парламентского блока "Демократическая встреча" Марван Хаммаде.

"Кабинет из 24 министров будет соответствовать политическому этапу, на котором находится Ливан после избрания 9 января президентом страны генерала Джозефа Ауна, - отметил он. - Установленные премьером Саламом критерии при формировании правительства будут способствовать преодолению кризиса, подобранные им фигуры пользуются доверием ливанцев и международного сообщества".

Хаммаде привел имена министров, которые займут ключевые посты. Так, главами МВД и Минобороны станут отставные генералы Ахмед аль-Хаджар и Мишель Мунси, а министром финансов - бывший депутат Ясин Джабер. На пост руководителя внешнеполитического ведомства будет назначен, как ожидается, Наджи Абу Аси.

По сведениям газеты Asharq al Awsat, вице-премьером станет Тарек Митри, представляющий православную общину Ливана, в 2005-2011 годах он входил в состав четырех правительств. С 2012 по 2014 годы Митри был спецпредставителем генсека ООН и возглавлял Миссию ООН по поддержке в Ливии, эту должность занимал в 2017-2020 годах Гассан Саляме, который назначен министром культуры.

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