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Состав нового правительства Франции объявят 20 мая

Состав нового правительства Франции объявят 20 мая Состав нового Совета министров Франции будет обнародован в пятницу.
Другие страны
20 мая 2022 г. 10:32
Состав нового правительства Франции объявят 20 мая

Состав нового Совета министров Франции будет обнародован в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщении уточняется, что новые министры станут известны "в пятницу после полудня", а первое заседание кабмина "состоится в понедельник".

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн, занимавшую ранее должность министра труда, новым премьер-министром страны. Она стала второй француженкой в истории республики, назначенной на пост главы правительства.

Борн сменила на этом посту Жана Кастекса, который сложил полномочия через несколько дней после официального начала второго срока Макрона, переизбранного на пост главы государства на апрельских выборах.

Ближайшей задачей Борн станет подготовка к парламентским выборам. Они пройдут во Франции в два тура - 12 и 19 июня. По их итогам кабмин будет реформирован.

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