Состав Черноморского флота пополнят более полусотни кораблей и судов

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ До 2020 года состав Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России пополнят 54 новых корабля и судна. Об этом сообщил 26 июля командующий флотом адмирал Александр Витко, передает Report со ссылкой на «Интерфакс».

По словам Витко, проходящий в Севастополе военно-морской парад — «последний, в котором основу составляют корабли, построенные при СССР». «Уже в следующем году у нас будут подводные лодки новые 636-го проекта, патрульные корабли, малые ракетные корабли. Сейчас эти корабли находятся в Североморске, Балтийске, а в следующем году они будут стоять здесь», — подчеркнул он.