Сороса пытались взорвать

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В американском городе Бедфорд, являющемся местом проживания состоятельных американцев, неизвестный заложил бомбу у дома миллиардера Джорджа Сороса. Ее случайно обнаружил работник резиденции передает Report.

Неизвестный заложил бомбу близ дома миллиардера Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление представителя полиции.

Взрывное устройство было заложено в почтовый ящик дома миллиардера. Его обнаружил один из служащих резиденции Сороса.

Открыв пакет из почтового ящика он увидел подозрительный предмет, отнес его на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка. Вслед за этим саперы подорвали опасную находку.

Согласно заявлению полиции, расследование дела было передано в ФБР. Как отмечает The New York Times, Сорос неоднократно получал угрозы от праворадикальных активистов и организаций.

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