Сорос назвал Facebook и Google угрозами для общества

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Американский миллиардер Джордж Сорос считает, что компании Facebook и Google представляют угрозу для общества, отметив, что они вызывают зависимость.

Как передает Report, об том сообщают иностранные СМИ.

"Они намеренно встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для подростков. Есть сходства между интернет-платформами и азартными играми. Казино разработали способы выманивать из игроков все их деньги, даже те , которых у них нет", — цитирует Сороса Business Insider.

Он также отметил, что Facebook и Google создают монополию на свободу людей.

"Социальные сети заставляют людей отказываться от автономности, а сила, завлекающая внимание людей, всё больше сосредотачивается в руках нескольких компаний", — пояснил он.