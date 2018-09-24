Сорок человек пострадали в ДТП с участием грузовика на Кубе

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В результате крупного ДТП в западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио получили ранения не менее сорока человек, в том числе 11 детей.

Как передает Report, об этом сообщает интернет-портал "Кубадебате".

По данным СМИ, водитель перевозившего людей грузовика по неустановленной причине не справился с управлением, машина выехала на обочину и перевернулась. Пострадавшие были госпитализированы, врачи говорят, что их жизни ничто не угрожает.

Грузовые автомобили, переделанные под автобусы, используются на кубе для перевозки пассажиров в связи с трудностями в сфере общественного транспорта.