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    Сорок человек пострадали в ДТП с участием грузовика на Кубе

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В результате крупного ДТП в западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио получили ранения не менее сорока человек, в том числе 11 детей.

    Как передает Report, об этом сообщает интернет-портал "Кубадебате".

    По данным СМИ, водитель перевозившего людей грузовика по неустановленной причине не справился с управлением, машина выехала на обочину и перевернулась. Пострадавшие были госпитализированы, врачи говорят, что их жизни ничто не угрожает.

    Грузовые автомобили, переделанные под автобусы, используются на кубе для перевозки пассажиров в связи с трудностями в сфере общественного транспорта.

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