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Сопротивление в Панджшере заявило о возвращении контроля над районом Парьян

Сопротивление в Панджшере заявило о возвращении контроля над районом Парьян Группировка боевиков "Талибан" численностью в тысячу человек накануне вечером была блокирована в северо-восточной части Панджшера.
Другие страны
5 сентября 2021 г. 12:45
Сопротивление в Панджшере заявило о возвращении контроля над районом Парьян

Группировка боевиков "Талибан" численностью в тысячу человек накануне вечером была блокирована в северо-восточной части Панджшера.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь Фронта сопротивления, афганский журналист Фахим Дашти.

"В течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировка была ликвидирована, взята в плен при бегстве и отступлении местным населением с помощью сил сопротивления", - утверждает он.

Дашти добавил, что в других частях долины обстановка находится под полным контролем бойцов фронта. Они также вернули контроль над высокогорным районом Парьян в восточной части этой провинции.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера с шести направлений более 20 тыс. боевиков.

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Версия на азербайджанском языке Pəncşir müqavimət qüvvələri Paryan rayonuna nəzarəti ələ alıb

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