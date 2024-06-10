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Сопредседатель АдГ призвала Шольца "расчистить путь" для досрочных выборов

Сопредседатель АдГ призвала Шольца "расчистить путь" для досрочных выборов Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала правительство Германии объявить досрочные выборы на фоне провала правящей коалиции (светофора) на выборах в Европейский парламент.
Другие страны
10 июня 2024 г. 12:51
Сопредседатель АдГ призвала Шольца расчистить путь для досрочных выборов

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала правительство Германии объявить досрочные выборы на фоне провала правящей коалиции (светофора) на выборах в Европейский парламент.

Как сообщает Report, об этом она написала на своей странице в социальной сети "Х".

"Вчерашние выборы в Европарламент стали чем-то большим: Германия проголосовала против канцлера и светофора одновременно. Теперь у Шольца осталась только одна задача: расчистить путь для досрочных выборов - вместо того, чтобы еще один год править наперекор подавляющему большинству населения", - написала она.

Отметим, что согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте председателя федеральной избирательной комиссии, выборы в Европарламент выиграл оппозиционный блок ХДС/ХСС, набрав 30% голосов. На втором месте расположилась АдГ с 15,9%. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца набрали лишь 13,9%, показав свой худший результат в истории выборов в Европарламент. При этом вся правящая коалиция набрала менее трети голосов.

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Версия на азербайджанском языке AfD həmsədri Şoltsu növbədənkənar seçkilərə yol açmağa çağırıb

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